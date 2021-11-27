В воскресенье, 28 ноября, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет третью партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

В 1-й и 2-й партиях были зафиксированы ничьи.

Посмотреть трансляцию можно будет здесь или на русскоязычном сайте матча. В прямом эфире игру также покажет YouTube-канал ФИДЕ.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий — по ссылке.