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Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию третьей партии матча

20:20
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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В воскресенье, 28 ноября, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет третью партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

В 1-й и 2-й партиях были зафиксированы ничьи.

Посмотреть трансляцию можно будет здесь или на русскоязычном сайте матча. В прямом эфире игру также покажет YouTube-канал ФИДЕ.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий — по ссылке.

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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры