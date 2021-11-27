Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию третьей партии матча
20:20
В воскресенье, 28 ноября, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет третью партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
В 1-й и 2-й партиях были зафиксированы ничьи.
Посмотреть трансляцию можно будет здесь или на русскоязычном сайте матча. В прямом эфире игру также покажет YouTube-канал ФИДЕ.
Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий — по ссылке.
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры
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