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Карлсен — Непомнящий: время начала и где смотреть прямую трансляцию девятой партии матча

20:20
Магнус Карлсен. Фото AFP
Магнус Карлсен. Фото AFP
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Во вторник, 7 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет девятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

7 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Счет после 8 партий: 5 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена. Во вторник 31-летний Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Ознакомиться с расписанием и результатами партий матча Карлсен — Непомнящий можно здесь.

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