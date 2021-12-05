Во вторник, 7 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет девятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

7 декабря в прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Счет после 8 партий: 5 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена. Во вторник 31-летний Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Ознакомиться с расписанием и результатами партий матча Карлсен — Непомнящий можно здесь.