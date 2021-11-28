28 ноября в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет третью партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Первые два матча между 31-летним Непомнящим и 30-летним Карлсеном завершились ничейными результатами.

Посмотреть трансляцию можно будет здесь или на русскоязычном сайте матча. В прямом эфире игру также покажет YouTube-канал ФИДЕ.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов. Победитель получит 60% от призового фонда, проигравший — 40%. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55/45.

Карлсен — Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Расписание и результаты партий