Карлсен — Непомнящий: смотреть прямую трансляцию третьей партии матча
28 ноября в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет третью партию матча за титул чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
Первые два матча между 31-летним Непомнящим и 30-летним Карлсеном завершились ничейными результатами.
Посмотреть трансляцию можно будет здесь или на русскоязычном сайте матча. В прямом эфире игру также покажет YouTube-канал ФИДЕ.
Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов. Победитель получит 60% от призового фонда, проигравший — 40%. Если победитель определится на тай-брейке, то сумму разделят в соотношении 55/45.
Карлсен — Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Расписание и результаты партий
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