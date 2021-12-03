Карлсен — Непомнящий: смотреть прямую трансляцию шестой партии матча
14:30
Сегодня, 3 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет шестую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.
В пятницу 31-летний Непомнящий сыграет черными фигурами.
В прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.
Первые пять партий матча Карлсен — Непомнящий завершились вничью. Счет: 2,5 — 2,5. В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.
Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий
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