Сегодня, 3 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет шестую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Она начнется в 15.30 по московскому времени.

В пятницу 31-летний Непомнящий сыграет черными фигурами.

В прямом эфире видеотрансляцию игры Карлсен — Непомнящий покажет YouTube-канал ФИДЕ. Онлайн-трансляция матча также будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча.

Первые пять партий матча Карлсен — Непомнящий завершились вничью. Счет: 2,5 — 2,5. В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий