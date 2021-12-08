Сегодня, 8 декабря, в Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий проведет десятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

В среду 31-летний Непомнящий сыграет черными фигурами. Счет после 9 партий: 6 — 3 в пользу 31-летнего Карлсена.

Онлайн-трансляция матча Карлсен — Непомнящий будет доступна здесь и на русскоязычном сайте матча. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет YouTube-канал ФИДЕ.

Ознакомиться с расписанием и результатами партий матча Карлсен — Непомнящий можно здесь.

Основная информация по матчу за звание чемпиона мира — по ссылке