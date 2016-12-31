Магнус Карлсен: "Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать"

Норвежец Магнус Карлсен признался, что очень зол на себя и на то, как сложилась встреча между Сергеем Карякиным и Радославом Войташеком. Поляк упустил выигрышную позицию в партии с россиянином и уступил ему, что позволило Карякину стать чемпионом мира по блицу, опередив Карлсена.
– Это был один из самых глупых шагов, которые я видел, – цитирует NRK Карлсена, который так прокомментировал действия Войташека. – Я зол. У него был шанс победить, а он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. Мне не хватило всего пол-очка. И он нашел единственный способ проиграть. Это разочаровывает.
Я сам в последней встрече не сделал свою работу, сыграв вничью. Но было непросто победить черными в той ситуации. Мне не удалось мобилизовать все силы. Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать.
victor
Зря ссоритесь! Все равно Карлсен на сегодня - 1 января первый по рейтингу ФИДЭ и в классику, и в рапид, и в блиц!
18:27
vfhn12353
Крикунам советую почитать пост от Леший_ в 16:48
22:09 31 декабря 2016
vfhn12353
это Путин надавил на поляка!
22:07 31 декабря 2016
shu111
Шлаб человек, шлаб.
20:09 31 декабря 2016
честный человечишко
Удивительно - как такой придурок может быть гением???
19:28 31 декабря 2016
Senot
Нервы у Карлсена слабоваты.
17:40 31 декабря 2016
Леший_
Вот пост хороший на эту тему ========================== Aben Если бы Сергей не попал под вилку коня и "не зевнул" ферзя в выигранном матче с Накамурой, то он бы обошел Карлсена и по очкам. "Зевок" в блице - это нормальное и распространенное явление, когда игроки попадают в цейтнот. Выигрывает тот, кто умеет быстрее играть при жесткой нехватке времени и ничего при этом не зевать. Например, в 18-ом круге грузин Бадуур Жобава тоже зевнул выигрышную партию против Карлсена и подарил тому 1 очко. 22:23 30 ДЕКАБРЯ
16:48 31 декабря 2016
slager
величие чемпиона проявляется в ситуации когда надо отдать должное победителю и признать свое поражение-карлсон слабак
16:18 31 декабря 2016
Айртон
А что Войташеку давала эта победа?)) А так человек неплохо заработал.))
16:04 31 декабря 2016
Jean4
Интересно, где был Карлсен, когда проиграл очную встречу Карякину в блице? =)))
15:36 31 декабря 2016
rashlim
Карлсен, конечно, уникум. Человек выиграл все, что только можно, но при этом остался слабаком и неудачником.
15:20 31 декабря 2016
Levbereg
А380726 Levi, иди уже режь салаты и не позорься, аналитег подзаборный :( запомни - КАрякин 14:20______________________ Сам ты подзаборный. Ну ошибся нечаянно. Тут же отвлекают. Бывают же люди, которые даже в Новый Год людей оскорбляют. А Поздравлю- с наступающим!
14:34 31 декабря 2016
Старожил футбола
Если посмотреть партию, то Войташек точно лег! Мог выиграть, спокойно мог согласиться на ничью повторением ходов, но... спокойно проиграл в 1 ход ))
14:23 31 декабря 2016
А380726
Levi, иди уже режь салаты и не позорься, аналитег подзаборный :( запомни - КАрякин
14:20 31 декабря 2016
Levbereg
НА матчевой встрече Карлсен блестяще провел блиц. Я был просто ошарашен такой игрой. Кстати и Корякин, когда вывел на пат партию- это тоже вошло в историю шахмат. А сейчас Карслон ведет себя как мульпликационный Карлсон. НУ не досталось варенья- терпи, а не улетай.
14:16 31 декабря 2016
Старожил футбола
Так вот оно в чем дело! Практически, Войташек и Леко легли под Карякина в конце турнира. А потом Леко сушил партию с Карлсеном. Карлсен взбешен поведением Войташека!
13:42 31 декабря 2016