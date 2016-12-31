13:02 31 декабря 2016 | ШАХМАТЫ

Магнус Карлсен: "Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать"

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Норвежец Магнус Карлсен признался, что очень зол на себя и на то, как сложилась встреча между Сергеем Карякиным и Радославом Войташеком. Поляк упустил выигрышную позицию в партии с россиянином и уступил ему, что позволило Карякину стать чемпионом мира по блицу, опередив Карлсена.

– Это был один из самых глупых шагов, которые я видел, – цитирует NRK Карлсена, который так прокомментировал действия Войташека. – Я зол. У него был шанс победить, а он упустил из виду простейшие вещи. Он был в позиции, в которой любой бы победил. Нельзя проиграть при таком доминировании. Мне не хватило всего пол-очка. И он нашел единственный способ проиграть. Это разочаровывает.

Я сам в последней встрече не сделал свою работу, сыграв вничью. Но было непросто победить черными в той ситуации. Мне не удалось мобилизовать все силы. Я в бешенстве. Больше мне нечего сказать.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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victor

Зря ссоритесь! Все равно Карлсен на сегодня - 1 января первый по рейтингу ФИДЭ и в классику, и в рапид, и в блиц!

18:27

vfhn12353

Крикунам советую почитать пост от Леший_ в 16:48

22:09 31 декабря 2016

vfhn12353

это Путин надавил на поляка!

22:07 31 декабря 2016

shu111

Шлаб человек, шлаб.

20:09 31 декабря 2016

честный человечишко

Удивительно - как такой придурок может быть гением???

19:28 31 декабря 2016

Senot

Нервы у Карлсена слабоваты.

17:40 31 декабря 2016

Леший_

Вот пост хороший на эту тему ========================== Aben Если бы Сергей не попал под вилку коня и "не зевнул" ферзя в выигранном матче с Накамурой, то он бы обошел Карлсена и по очкам. "Зевок" в блице - это нормальное и распространенное явление, когда игроки попадают в цейтнот. Выигрывает тот, кто умеет быстрее играть при жесткой нехватке времени и ничего при этом не зевать. Например, в 18-ом круге грузин Бадуур Жобава тоже зевнул выигрышную партию против Карлсена и подарил тому 1 очко. 22:23 30 ДЕКАБРЯ

16:48 31 декабря 2016

slager

величие чемпиона проявляется в ситуации когда надо отдать должное победителю и признать свое поражение-карлсон слабак

16:18 31 декабря 2016

Айртон

А что Войташеку давала эта победа?)) А так человек неплохо заработал.))

16:04 31 декабря 2016

Jean4

Интересно, где был Карлсен, когда проиграл очную встречу Карякину в блице? =)))

15:36 31 декабря 2016

rashlim

Карлсен, конечно, уникум. Человек выиграл все, что только можно, но при этом остался слабаком и неудачником.

15:20 31 декабря 2016

Levbereg

А380726 Levi, иди уже режь салаты и не позорься, аналитег подзаборный :( запомни - КАрякин 14:20______________________ Сам ты подзаборный. Ну ошибся нечаянно. Тут же отвлекают. Бывают же люди, которые даже в Новый Год людей оскорбляют. А Поздравлю- с наступающим!

14:34 31 декабря 2016

Старожил футбола

Если посмотреть партию, то Войташек точно лег! Мог выиграть, спокойно мог согласиться на ничью повторением ходов, но... спокойно проиграл в 1 ход ))

14:23 31 декабря 2016

А380726

Levi, иди уже режь салаты и не позорься, аналитег подзаборный :( запомни - КАрякин

14:20 31 декабря 2016

Levbereg

НА матчевой встрече Карлсен блестяще провел блиц. Я был просто ошарашен такой игрой. Кстати и Корякин, когда вывел на пат партию- это тоже вошло в историю шахмат. А сейчас Карслон ведет себя как мульпликационный Карлсон. НУ не досталось варенья- терпи, а не улетай.

14:16 31 декабря 2016

Старожил футбола

Так вот оно в чем дело! Практически, Войташек и Леко легли под Карякина в конце турнира. А потом Леко сушил партию с Карлсеном. Карлсен взбешен поведением Войташека!

13:42 31 декабря 2016

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