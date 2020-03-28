Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен поддержал организаторов турнира претендентов в Екатеринбурге, которые вынуждены были прервать его из-за пандемии коронавируса.

— Мне кажется, проведение семи туров что-то да значит, — цитирует пресс-служба ФИДЕ Карлсена. — Мы хотя бы попытались, в эти дни это имееет значение. Те, кто сразу призывал отменить турнир, могут сказать: «Я же говорил». Но организаторы сделали все возможное.

Победитель турнира претендентов должен в конце года встретиться с Карлсеном в матче за шахматную корону.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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