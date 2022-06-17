Карслен заявил, что у Непомнящего есть шансы на победу в турнире претендентов

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен заявил, что у российского шахматиста Яна Непомнящего есть шансы победить на турнире претендентов.

«Если говорить о шансах выиграть, я бы разделил участников на три группы, — цитирует Карлсена SVW. — Первые — фавориты. В этот ряд я бы поставил Каруану и Дин Лижэня. Для меня они лучшие шахматисты и самые стабильные игроки. Поставил бы на то, что кто-то из них выиграет турнир. Второй группа — темные лошадки. Сюда относятся Фируджа и Непомнящий. Ни у одного из них нет стабильности, чтобы оставаться на высшем уровне, но у них обоих есть уровень, который дает им меньший, но все же вполне реальный шанс на победу».

Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 4 июля в Мадриде. Победитель получит право сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону.

Непомнящий — победитель предыдущего турнира претендентов, в конце 2021 года он досрочно проиграл Карлсену в матче за звание чемпиона мира после 11 партий.