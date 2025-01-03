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Карлсен: «Ни разу в своей карьере заранее не договаривался о ничьей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Норвежский шахматист Магнус Карлсен после того, как разделил победу на чемпионате мира по блицу с россиянином Яном Непомнящим, отметил, что никогда в карьере не договаривался о ничьей заранее.

«Ни разу в своей карьере заранее не договаривался о ничьей. На видео, где мы с Яном смеемся, я просто пошутил по поводу того, что не было четких правил проведения тай-брейка. Очевидно, это не была попытка повлиять на ФИДЕ. Это было сказано в надежде, что ФИДЕ согласится на наше предложение. Во всяком случае, это была плохая шутка, учитывая серьезность ситуации. Я считаю, что сам матч показал двух шахматистов, которые играли в шахматы на высоком уровне, были равны и оба заслуживали победы», — приводит слова Карлсена VG.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Магнус Карлсен. Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу

В финале ЧМ по блицу шахматисты не выявили победителя после четырех партий. После этого состоялись три дополнительные партии, которые завершились вничью. В итоге Карлсен предложил присвоить чемпионской титул обоим игрокам.

Шахматы
Магнус Карлсен
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