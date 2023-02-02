Лучший шахматист Испании высказался об отстранении российских спортсменов

32-й номер рейтинга ФИДЕ, самый сильный шахматист Испании Франсиско Вальехо рассказал о своем отношении к культуре отмены в плане российского спорта.

«Я не понимаю, почему человек, рожденный в той или иной стране, должен быть ответственным за те или иные политические решения, — подчеркнул в интервью «СЭ» Вальехо. — Мы все спортсмены! Например, я приехал играть в Россию. Сам этот факт ничего не значит. Это значит, что я люблю шахматы и решил выступить в прекрасном турнире. Это не означает, что я поддерживаю Испанию, Россию или Канаду. Для меня лично никак не связаны место турнира и поддержка политики этой страны. Прекрасно именно то, что спорт отделяется от политики, что само по себе очень сложно. Все хотят смешать в кучу все составные части нашей жизни. Мне очень грустно, что спортсмены сталкиваются с такими вещами.

Иногда мы испытываем своего рода психологические комплексы. Иногда нам говорят, что некоторые решения очень простые, а возникающие проблемы незначительные. Порой и вовсе: «Этот человек очень плохой или даже злой». Эти действия и высказывания далеко не самые простые. Для меня наличие российского, испанского или иранского паспорта не значит ничего. Это не значит, что ты поддерживаешь или, наоборот, против каких-то действий государства. Важнее всего, каким путем мы идем в своей жизни. Например, если журналист придерживается какой-то идеологии, то он все равно должен делать свою работу хорошо. Твоя идеология может быть любой, но главное — это то, как ты делаешь свою работу. Мир очень большой и разнообразный, мы должны уважать друг друга».

В 2022 и 2023 годах Вальехо принял участие в турнире «Шахматные звезды», проходившем в Москве.