Лучший шахматист Испании считает, что матч Непомнящий — Лижэнь завершится на тай-брейке

32-й номер рейтинга ФИДЕ, самый сильный шахматист Испании Франсиско Вальехо дал прогноз на матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Фаворита в этом матче нет, — отметил «СЭ» Вальехо. — Обычно мы привыкли, что Магнус — фаворит всех турниров, всех матчей за корону. В этот раз ситуация иная. Оба гроссмейстера будут под большим давлением, поэтому вряд ли будут рисковать. Думаю, мы увидим закрытый матч, судьба которого будет решаться на тай-брейке. В рапид и блиц у Непомнящего будет побольше шансов? Думаю, что да. Он очень хорош в быстрый контроль».

Матч за шахматную корону между россиянином и представителем Китая пройдет с 7 по 30 апреля в Астане.