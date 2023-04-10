Дин Лижэнь: «Я получил хорошую позицию, но действовал очень плохо»

Китайский шахматист Дин Лижэнь прокомментировал поражение от россиянина Яна Непомнящего во второй партии матча за звание чемпиона мира .

«Я разочарован исходом партии. Когда я вышел из дебюта, то я получил хорошую позицию, но потом действовал очень плохо. Допустил неточности, которые мне не свойственны. Проиграть на 30 ходу, безусловно, не лучшее начало для меня. Будем работать дальше. Впереди много партий и возможностей реабилитироваться», — сказал Лижэнь.

Лижэнь сдался после 29-го хода. После этого счет в поединке стал 1,5 — 0,5 в пользу Непомнящего. Третья партия между шахматистами состоится в среду, 12 апреля. Россиянин сыграет белыми фигурами.