Левитов — о решении Дубова не выходить на партию с Ниманном: «Аплодирую стоя»

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов прокомментировал решение Даниила Дубова не выходить на партию против Ханса Ниманна за несколько туров до конца отборочной стадии чемпионата мира по блицу.

«Мне трудно прокомментировать поступок Даниила без передачи разговоров на кухне в студии, чего я, естественно, делать не буду. Дубов мог попасть в плей-офф, но предпочел простой и понятный принцип «пацан сказал — пацан сделал». В современном мире следование своим принципам в ущерб наживе или результату — явление не просто редкое, а раритетное. Аплодирую стоя», — написал Левитов в своем Telegram-канале.

Ранее на партии с Ниманном не приходил Магнус Карлсен. Дубов и Карлсен — близкие друзья, Даниил помогал Магнусу готовиться к нескольким матчам на первенстве мира.