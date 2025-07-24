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Латвия не дала визу президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу

Павел Лопатко

МИД Латвии отказался выдавать визу президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадию Дворковичу, сообщают «Известия».

Кроме того, ведомство проинформировало страны, выдающие шенгенские визы, об этом факте.

В Министерстве образования и науки Латвии добавили, что шахматный турнир в Юрмале, на котором Дворкович якобы должен был быть почетным гостем, является частной инициативой. При этом данные соревнования якобы могли использоваться для продвижения интересов лиц, связанных с политикой РФ.

Турнир не был согласован с Латвийской федерацией шахмат, его участникам не будут начислять международные рейтинговые очки.

Сам Дворкович заявил «ВсеПроСпорт», что не обращался за визой. Он добавил, что невыдача документа не осложняет его работу как руководителя ФИДЕ.

Источник: «Известия»
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Аркадий Дворкович
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