Лагно рассчитывает стать трехкратной чемпионкой мира по блицу

Россиянка Екатерина Лагно надеется, что сумеет на московском турнире защитить титул чемпионки мира по блицу.

— Я немного устала, как и все здесь. В последней партии мне повезло — я проигрывала, но сумела найти контригру, — сказала Лагно в интервью ТАСС. — Удача в этот день была на моей стороне. Здесь каждая игра — это серьезное испытание, посмотрим, что будет завтра.

Я люблю блиц и получаю удовольствие. Надеюсь, завтра будет мой день.

Лагно является действующей чемпионкой мира, также она выиграла турнир в 2010 году.