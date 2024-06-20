Лагно о поражении Крамника от Жоспема: «В какой-то момент Владимир начинает физически уставать»

Трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду Екатерина Лагно в интервью «СЭ» поделилась мнением о поражении Владимира Крамника в матче против Хосе Мартинеса Алькантары, более известного широкой публике как Жоспем.

«Если честно, в этот момент была очень занята, поэтому не за всем следила. Был, разумеется, большой ажиотаж вокруг этого матча. Но, как мне кажется, в какой-то момент Владимир Борисович будто бы начинал уставать чисто физически. Потому что вот мне показалось, что, когда они играют вживую, Крамник его обыгрывает, особенно в простых позициях. Это чисто мое мнение. Однако счет на табло, поэтому не знаю», — сказала Лагно.

Ранее Крамник подозревал Хосе Мартинеса в читерстве и отказывался от выступлений на платформе chess.com, обвиняя администраторов ресурса в пассивности перед нечестной игрой.