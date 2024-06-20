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Лагно о женских призовых в шахматах: «Движение за права женщин в шахматах, может, и есть, но нас не слышат»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по рапиду Екатерина Лагно в интервью «СЭ» поделилась мнением об инициативе немецкого бизнесмена российского происхождения Вадима Розенштейна о проведении WR Chess Masters High Roller 2024 — коммерческого турнира с призовым фондом сразу в четыре миллиона долларов.

Также шахматистка ответила на вопрос о вероятности проведения таких соревнований в женских шахматах.

«Пока что скорее нет, чем да. Вот сейчас провели в Норвегии параллельно с мужским турниром женский и, пожалуй, впервые в истории, с одинаковым призовым фондом. Поэтому, может быть, когда-нибудь и до нас тоже все дойдет. Нас не слышат, может, оно и есть, движение за права женщин в шахматах, но нас пока не слышат», — сказала Лагно.

В Дюссельдорфе сыграет Ханс Ниманн, а также сразу три представителя топ-10 live-рейтинга ФИДЕ: Фабио Каруана, Ян Непомнящий и Нодирбек Абдусатторов.

Екатерина Лагно на&nbsp;Играх БРИКС. «Движение за права женщин в шахматах, может, и есть, но нас не слышат». Екатерина Лагно — за равные призовые

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