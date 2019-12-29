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Лагно лидирует после первого игрового дня на чемпионате мира по блицу

20:28
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Россиянка Екатерина Лагно занимает первое место после девяти туров чемпионата мира по блицу, сообщает ТАСС.

Лагно единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 8 очков. По 7 очков в активе россиянок Александры Костенюк, Дарьи Чарочкиной и Алины Кашлинской, а также представительницы Индии Хампи Конеру, которая в субботу стала чемпионкой мира по рапиду (турнир также прошел в Москве).

По правилам блица каждый игрок получает по три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

В понедельник спортсменки проведут еще по восемь партий, по итогам 17 партий определится чемпионка мира. Лагно является действующей чемпионкой мира, в прошлом году турнир прошел в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7444659

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