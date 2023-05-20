Лагно и Горячкина сыграли вничью в пятом туре этапа «Гран-при» FIDE

Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина сыграли вничью в партии пятого тура на четвертом этапе Гран-при Международной шахматной федерации.

Партия завершилась после 30-го хода. Лагно играла белыми фигурами.

Еще одна россиянка Полина Шувалова белыми сыграла вничью с грузинкой Беллой Хотенашвили.

После пяти туров Лагно идет в группе лидеров вместе с китаянкой Тань Чжунъи и представительницей Индии Харикой Дронавалли (по 3,5 очка). У Шуваловой и Горячкиной по 3 очка.