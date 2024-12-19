Кубок России по шахматам обрел титульного спонсора

В Центральном доме шахматиста имени М. Ботвинника состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между компанией FONBET и Федерацией шахмат России. В ней приняли участие генеральный директор компании Сергей Анохин и исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

В соответствии с договором компания поддержит проведение Кубка России по шахматам среди мужчин и среди женщин в 2025 году и станет титульным спонсором этих престижных массовых соревнований.

После окончания церемонии директор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников пригласил Сергея Анохина и его сотрудников на экскурсию и рассказал о самых интересных экспонатах богатой коллекции музея.

Александр Ткачев: «Хочу поблагодарить компанию FONBET и лично Сергея Вячеславовича Анохина за поддержку. Уверен, что мы выведем Кубок России на новый уровень, сделаем этот турнир еще более популярным среди профессионалов и любителей шахмат».

Сергей Анохин: «Спасибо федерации за развитие шахмат, вся страна сейчас активно в них играет. Редкость, когда все 89 регионов исключительно ярко и сильно вовлечены. Считаю, это заслуга Федерации шахмат России. Мы рады быть их партнерами».

Стороны договорились об учреждении специального приза памяти известного российского гроссмейстера и тренера, мецената и организатора Анатолия Давидовича Мачульского (1956-2017), который в 1994 году основал компанию. В соответствии с соглашением этот приз будет вручаться на каждом этапе серии.

Пресс-служба ФШР