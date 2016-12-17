Крамник сыграл вничью с Уэсли Со на турнире Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Владимир Крамник черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со в седьмом туре супертурнира серии Grand Chess Tour.

Результаты остальных партий тура:

Левон Аронян (Армения) - Вишванатан Ананд (Индия) - 0,5-0,5;

Аниш Гири (Голландия) - Веселин Топалов (Болгария) - 0,5-0,5;

Майкл Адамс (Англия) - Фабиано Каруана (США) - 0,5-0,5;

Хикару Накамура (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 1-0.

Турнирное положение: Со - 5 очков; Каруана - 4,5; Крамник, Накамура - 4; Аронян, Гири, Ананд - 3,5; Адамс, Вашье-Лаграв - 3; Топалов - 1.