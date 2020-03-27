Крамник считает, что турнир претендентов не стоило начинать

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник считает, что турнир претендентов и не стоило начинать ввиду пандемии коронавируса. В четверг соревнования в Екатеринбурге были приостановлены после семи туров.

— Турнир претендентов не стоило начинать, гроссмейстеры не были сосредоточены на игре, отсюда и такие странные результаты, — цитируют «Известия» Крамника. — Если бы я был в руководстве ФИДЕ, то извинился бы перед шахматистами за идею проведения турнира в такое время.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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