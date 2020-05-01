Крамник считает, что будущее за онлайн-шахматами

14-й чемпион мира Владимир Крамник отметил, что будущее за онлайн-шахматами, но нужно исключить риск нечестной игры.

— Вы говорили о больших перспективах онлайн-шахмат. Как думаете, возможно, что в ближайшие годы появятся виртуальные турниры, которые будут котироваться на одном уровне с общепризнанными соревнованиями и отражаться на рейтинге ФИДЕ?

— Это возможно при соблюдении определенных условий, будущее за онлайн-шахматами. Главное, исключить риск компьютерных подсказок, читерства. Иначе сложно будет соблюсти устав ФИДЕ, где сказано, что должен быть четкий антикомпьютерный контроль. Года три назад я написал концепцию, как это можно сделать. А не так давно мы общались на эту тему с самой великой шахматисткой в истории Юдит Полгар. Она слово в слово повторила мои мысли. Так что я думаю, что эту идею вполне можно опробовать.

Плюс организовать онлайн-турниры гораздо дешевле и быстрее. Собрать лучших шахматистов мира на такой старт можно в течение одного дня. Это большое преимущество. Понятно, что традиционные супертурниры в Вейк-ан-Зее или Дортмунде по-прежнему будут играть вживую. Но в целом может увеличиться количество турниров, два этих направления способны очень гармонично сосуществовать.