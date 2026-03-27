Крамник раскрыл имя главного спонсора ФИДЕ и chess.com

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник рассказал «СЭ», кто спонсирует главные шахматные турниры последние годы. По его словам, речь про американского бизнесмена, который проходил через обвинения в отмывании денег, мошенничестве и нелегальном игорном бизнесе Исааке Шейнберге.

«Накануне турнира претендентов хочу напомнить всем о роли шахматных спонсоров. Все говорят про игроков, победителей, и чаще полностью забывают про тех людей, благодаря которым призовой фонд турнира позволяет увидеть сильнейших шахматистов за доской.

Многие любители шахмат даже не знают про крупную фигуру, главного спонсора множества топ-соревнований, включая турнир претендентов-2026. Бывший владелец большой доли компании chess.com, спонсор предыдущих турниров претендентов в Мадриде и Торонто, командных чемпионатов мира, женских Гран-при, «Большой швейцарки», лауреат премии ФИДЕ и просто миллиардер, Исаак Шейнберг.

Состояние семьи Шейнбергов Forbes оценивает 6-7 миллиардов долларов, минус десяток или два миллиона, которые потрачены на крупнейшие шахматные турниры ФИДЕ. Пятилетний контракт был подписан в 2022 году.

Как любой другой успешный человек, наш главный меценат проходил через сложный цикл, получив обвинение в отмывании денег, мошенничестве и нелегальном игорном бизнесе в США. За эти десять лет, перед экстрадицией в США в 2021 году, он купил большую часть акций компании chess.com, и по словам Эрика Аллебеста (один из двух сооснователей chess.com. — Прим. «СЭ»), стал ключевой фигурой успехов этой американской компании.

Заплатив в общей сложности более 700 миллионов штрафов за эти годы (по данным прессы), к счастью Шейнберг избежал тюремного срока, который изначально запрашивали власти США по этому громкому делу. Сосредоточившись на спонсорстве шахматных турниров.

К сожалению, ФИДЕ и chess.com крайне редко упоминают их крупнейшего спонсора. Решил исправить данное недоразумение, когда влиятельнейший человек в шахматном мире за десятилетие неизвестен широкой публике», — сказал Крамник «СЭ».

Большое интервью Крамника о войне за честные шахматы можно прочитать на сайте «СЭ».