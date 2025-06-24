Шахматы
24 июня, 20:24

Крамник подал иск о клевете против чешского шахматиста Навары

Руслан Минаев

Российский гроссмейстер Владимир Крамник подал иск о клевете против чешского шахматиста Давида Навары, а также порталов Сhess и Chessdom.

«Гражданское дело о клевете против Сhess.com и Chessdom лично господина Навары зарегистрировано сегодня в Трибунале Женевы. Уголовное дело требует немного больше времени, чтобы открыть его, но оно определенно будет», — написал Крамник в соцсети.

По словам экс-чемпиона мира, в письме Навары есть неточности, которые не были исправлены.

«23 мая 2025 года господин Давид Навара опубликовал на Chess.com статью под названием «Потому что мы заботимся», в которой открыто и ложно обвинил истца в оскорбительных высказываниях, ложных обвинениях и в том, что он является причиной психологических расстройств, представляющих для него личную угрозу», — говорится в посте Крамника.

Чешский шахматист Давид Навара.Чешский шахматист хотел покончить с собой из-за обвинений Крамника. Новый скандал с читерами

49-летний Крамник является 14-м чемпионом мира. Он завершил карьеру в январе 2019 года.

Владимир Крамник
  • spartsmen

    чехи какие-то слабые на голову стали - навара, гашек, сукакалова ...

    25.06.2025

    Файнголд рассказал о читерстве Ниманна в детском шахматном лагере

    15-летний Иванников одержал победу над Карлсеном на онлайн-турнире

