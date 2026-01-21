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21 января, 00:35

Крамник: «Глубоко разочарован тем, что трагедия с Народицким была использована для сведения личных счетов со мной»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Владимир Крамник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

14-й чемпион мира Владимира Крамника сделал заявление на фоне появления информации об обстоятельствах смерти Даниэля Народицкого.

Во вторник, 20 января стало известно, что причиной смерти 29-летнего шахматиста стало случайное отравление несколькими видами наркотических веществ.

О смерти Народицкого стало 20 октября 2025 года. После известия о смерти гроссмейстера в соцсетях появились обвинения в адрес Крамника. Некоторые пользователи заявляли, что психологическое давление со стороны Владимира могло повлиять на состояние Народицкого.

11 ноября Международная федерация шахмат (ФИДЕ) подала жалбоу на Крамника в комиссию по этике после его высказываний о Народицком.

«Я хочу еще раз выразить свои соболезнования семье и близким Даниэля Народицкого. Утрата такого молодого известного шахматиста — это огромная трагедия не только для них, но и для всего шахматного сообщества, — заявил «СЭ» Крамник. — Сразу после этой трагедии была инициирована циничная пиар-кампания, без каких-либо фактических оснований связывавшая меня с безвременной кончиной Даниэля.

За этим последовали многочисленные прямые угрозы физической расправы в мой адрес, в адрес моей жены и даже моих детей, что вынудило меня обратиться в правоохранительные органы. Официально обнародованные выводы медицинской экспертизы раскрыли истинную причину смерти (о которой видевшие последний стрим Даниэля уже догадывались).

Я глубоко разочарован тем, что такая трагедия была использована различными лицами и группами для сведения личных счетов. Такому глубоко аморальному поведению не может быть никаких оправданий.

Напомню, что после просмотра фрагментов его последнего стрима, несмотря на наши прежние разногласия, я публично призвал друзей Даниэля — в то самое утро, которое оказалось утром его смерти, — присмотреть за ним и срочно обратиться за помощью. К сожалению, мои усилия оказались тщетными.

Из уважения к памяти Даниэля и его близким я воздержусь от каких-либо дальнейших публичных комментариев по этому вопросу на данный момент».

Даниэль Народицкий был американским шахматистом, его родители — эмигранты из СССР. Народицкий владел русским языком и регулярно общался на нем со зрителями на своих онлайн-трансляциях. Спортсмен входил в число 200 сильнейших шахматистов мира и в топ-15 шахматистов США.

В 2024 году Крамник обвинял Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах.

Владимир Крамник.«Это опасные люди, громадные деньги зашатались из-за моей деятельности». Большое интервью Крамника — о войне за честные шахматы

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Шахматы
Владимир Крамник
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