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28 мая 2025, 17:42

Крамник обратился к шахматному сообществу из-за нападок в свой адрес

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

14-й чемпион мира Владимир Крамник написал открытое письмо, в котором просит чешского гроссмейстера Давида Навара опровергнуть свои заявления и принести официальные извинения россиянину.

«Я обращаюсь к вам в связи с недавней волной необоснованных критических нападок в мой адрес, которые, по странному совпадению, начались вскоре после того, как я объявил о подаче официальной жалобы в органы Европейского Союза по поводу возможных нарушений законодательства ЕС одной из крупнейших онлайн-шахматных платформ.

Несколько дней назад гроссмейстер Давид Навара опубликовал на сайте chess.com крайне критический и агрессивный пост в блоге, обвиняя меня в серьезных нарушениях, включая действия, которые потенциально даже могут быть признаны уголовными. Он также призвал к вмешательству Этической дисциплинарной комиссии ФИДЕ и вдобавок потребовал отставки президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Эти обвинения были подхвачены несколькими ведущими шахматными СМИ и отдельными шахматистами, что нанесло значительный ущерб моей репутации.

Хочу четко заявить: у меня нет личной неприязни к господину Наваре, я никогда не желал и не причинял ему вред. Однако его ложные и порочащие заявления вынуждают меня реагировать.

Я уже опубликовал документальные доказательства на своем аккаунте в X и на YouTube-канале Kramnik, которые опровергают многие из претензий господина Навары и демонстрируют их ложность. При необходимости я готов предоставить дополнительные доказательства.

Я не стремлюсь к эскалации конфликта или причинению ущерба господину Наваре, но я вынужден защищать свою репутацию.

Моя юридическая команда готовит иск о клевете и диффамации для подачи в соответствующие судебные органы.

Однако в качестве жеста доброй воли я готов воздержаться от судебных действий при выполнении следующих условий:

1. Господин Навара публично опровергает свои заявления и приносит официальные извинения.

2. Господин Навара раскрывает имена лиц или организаций, если таковые имеются, которые могли подстрекать или организовывать эту кампанию.

Я всегда относился к господину Наваре с уважением и готов урегулировать этот вопрос мирным путем при соблюдении указанных условий.

Я понимаю, что каждый может ошибаться, и готов закрыть этот вопрос без дальнейших претензий или упреков, если ситуация будет исправлена должным образом.

Также я прошу шахматистов, которые поспешно осудили меня, пересмотреть свою позицию в свете представленных доказательств. Кроме того, я настоятельно призываю СМИ, опубликовавшие негативные и порочащие материалы на основе ложных обвинений, отозвать свои публикации и выпустить опровержения.

Если эти условия не будут выполнены, я буду вынужден инициировать судебные иски против любых платформ или СМИ, продолжающих распространять порочащую меня ложную и клеветническую информацию, со всеми вытекающими последствиями.

Благодарю за внимание к этому вопросу. Я надеюсь на разрешение ситуации, которое пойдет на благо всему шахматному сообществу».

Подробнее про конфликт Навары и Крамника можно прочитать в материале «СЭ».

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Владимир Крамник
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