Крамник и Карякин сыграют в блиц-турнире в Москве

Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник и бывший претендент на шахматную корону Сергей Карякин примут участие в блиц-турнире в Москве. Также ожидается участие гроссмейстера Яна Непомнящего и еще пятерых известных шахматистов.

- В Москве с 10 по 16 июня пройдет необычный турнир по блицу, - цитирует "РИА Новости" главу World Chess Илью Мерензона. - Это будет абсолютно революционный вид шахматного мероприятия, поскольку это телевизионный турнир, он пройдет в специальном павильоне. Такого в шахматах я не помню, по крайней мере - на таком высоком уровне. Призовой фонд составит 50 тысяч евро. В соревновании выступят восемь участников и среди них - Владимир Крамник, который для этого специально возобновит карьеру, Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

Борьбу также поведут Теймур Раджабов, Борис Гельфанд, Вэй И, Даниил Дубов и Эрнесто Инаркиев. Мини-матчи состоят из двух блиц-партий. А при равном счете пройдет решающая встреча - "армагеддон" (играющий белыми фигурами получает больше времени, но ничья выводит в следующий круг действующего черными). Самое интересное - турнир будет показан в прямом эфире по телевидению, как в России, так и в мире - в прайм-тайм. И он будет производиться в павильоне с виртуальной студией и визуальными эффектами. Это будет беспрецедентно.