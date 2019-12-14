Костенюк выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Монако

Россиянка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла немку Элизабет Петц в партии заключительного, 11-го тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации, сообщает ТАСС.

По итогам 11 туров Костенюк набрала 7 очков, столько же в активе индийской спортсменки Хампи Конеру и россиянки Александры Горячкиной. Костенюк обогнала соперниц по дополнительным показателям и стала победительницей турнира, Конеру стала второй, Горячкина — третьей.