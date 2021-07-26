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Костенюк обыграла Гунину и вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам

21:21
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Российская шахматистка Александра Костенюк обыграла свою соотечественницу Валентину Гунину в 1/4 финала Кубка мира. Соревнования проходят в Сочи.

Соперницей россиянки в полуфинале станет китаянка Тань Чжунъи. В 1/4 финала она победила другую представительницу России Екатерину Лагно.

Кубок мира проходит в Сочи с 12 июля по 6 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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