Костенюк обыграла Гунину и вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам
21:21
Российская шахматистка Александра Костенюк обыграла свою соотечественницу Валентину Гунину в 1/4 финала Кубка мира. Соревнования проходят в Сочи.
Соперницей россиянки в полуфинале станет китаянка Тань Чжунъи. В 1/4 финала она победила другую представительницу России Екатерину Лагно.
Кубок мира проходит в Сочи с 12 июля по 6 августа.
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