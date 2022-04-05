Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина. Норвежский спортсмен заявил, что исключать людей за мнение — неправильно.

«Меня удивляет, что горячие головы, в том числе Международный союз биатлонистов (IBU) торопятся отстранить всех наших, но при этом в НХЛ наши хоккеисты выступают, российские борцы продолжают бороться. Здесь совершенно очевидно биполярное расстройство. Карлсену скажем спасибо раз он так говорит. Не важно, согласен он с позицией Карякина или нет, главное, что все спортсмены должны выступать, бегать, стрелять. Но сути дела это заявление все равно не меняет — Карякин не выступает, биатлонисты и другие спортсмены — тоже. Если бы было больше таких мнений от влиятельных спортсменов, наверное, ситуация бы изменилась. Но мы сейчас видим, что многие влиятельные спортсмены поддерживают отстранение. Так что ситуация сейчас трудная и в ближайшее время она не разрешится», — сказал Губерниев «СЭ».

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.