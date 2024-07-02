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Сегодня, 13:07

Комиссия по этике ФИДЕ зарегистрировала апелляцию Федерации шахмат России

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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил, что комиссии по этике ФИДЕ зарегистрировала апелляцию ФШР на решение об исключении из состава организации.

«Сегодня председатель комиссии по этикеFФИДЕ Франсуа Стридом официально уведомил ФШР о том, что дело об апелляции зарегистрировано и что членами апелляционной комиссии будут Франсуа Стридом (ЮАР, председатель), Равиндра Донгре (Индия) и Дэвид Хатер (США). Для ответов на апелляционное обращение оппонента установлен срок в три недели, то есть до 22 июля 2024 года. Это означает, что истцы могут комментировать апелляции ответчиков и наоборот», — сказал Ткачев ТАСС.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила ФШР членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александр Ткачев
ФИДЕ
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