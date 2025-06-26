Команда СК «КПРФ» — победитель Лиги чемпионов азиатских шахматных клубов

В Ханты-Мансийске завершилась Лига чемпионов азиатских шахматных клубов. В соревновании, которое впервые проводилось в России, участвовало восемь команд из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России (три клуба) и Узбекистана.

Набрав 13 матчевых очков, первое место в турнире занял московский спортивный клуб «КПРФ». За команду играли гроссмейстеры Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Павел Понкратов и Владимир Малахов, капитан — гроссмейстер Игорь Ягупов.

Столько же матчевых очков в активе «Югорской шахматной академии», однако «хозяева поля» отстали от победителей по личным очкам. Команда выступала в следующем составе: гроссмейстеры Арсений Нестеров (капитан), Савва Ветохин, Алексей Гребнев, международный мастер Рудик Макарян и Богдан Перчинский.

Бронзовые медали завоевали индийские шахматисты: гроссмейстер Санкальп Гупта, международные мастера А. Харикришнан (капитан), Г. Харшавардхан, В. Раахул и Санкет Чакраварти. В активе клуба Airports Authority of India 10 матчевых очков.

Итоговое положение:

1. SC KPRF (22), 2. Ugra Chess Academy (20) — по 13 матчевых очков, 3. Airports Authority of India — 10, 4. Ugra — 7, 5-6. Astana, Hangzhou of China — по 5, 7. Uzbekistan Chess Club — 3, 8. Zandanshatar Chess Club — 0.

В церемонии награждения принял участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.