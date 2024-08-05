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Сегодня, 20:29

Команда Непомнящего и Карлсена выиграла чемпионат мира по блицу

Сергей Разин
корреспондент
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Команда российского гроссмейстера Яна Непомнящего WR Chess стала победителем турнира по блицу на командном чемпионате мира в Астане по рапиду и блицу.

В команду WR Chess, помимо Непомнящего, вошли 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, россиянка Александра Костенюк, выступающая за Швейцарию, китаянка Хоу Ифань и другие. В финале они обыграли Team MGD1 (Арджун Эригайси, Сунилдут Лина Нараянан, Раунак Садхвани, Виджай Пранав, Башкаран Адхибан, Шринатх Нараянан, Дронавалли Харика, Михир Шах).

Третье место на турнире по блицу поделили команды Al-Ain ACMG UAE (Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Пархам Магсудлу, Володар Мурзин, Екатерина Лагно, Чжу Цзинэр, Ибрагим Галымжанулы, Вафия Дарвиш аль-Маамари) и Chessy (Рихард Раппорт, Алексей Сарана, Айк Мартиросян, Сантош Видит, Йорден ван Форест, Ягыз Эрдогмуш, Анна Музычук, Хампи Конеру, Мухтар Айнакул).

Также команда Непомнящего заняла третье место по итогам турнира по рапиду.

Ян&nbsp;Непомнящий. Реакция Непомнящего на поражение Карлсена на командном чемпионате мира по рапиду и блицу: видео

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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