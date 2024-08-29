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Сегодня, 15:20

Команда «Формула шахмат» — бронзовый призер чемпионата Азии по рапиду

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В Гонконге завершился первый в истории командный чемпионат Азии по рапиду, который собрал 33 команды из 17 федераций. Было сыгранно 11 туров по швейцарской системе.

Первое место заняла команда Schnappi Krokodil (Китай), возглавляемая гроссмейстерами Сюй Сянюй, Бай Цзиньши и Ли Ди. Победители набрали 20 матчевых очков.

По 19 очков в активе у коллектива Jabar Juara из Индонезии во главе с гроссмейстером Сусанто Мегаранто и российской дружины «Формула шахмат». Лучшие дополнительные показатели вывели индонезийцев на второе место.

За команду «Формула шахмат» выступали гроссмейстеры Иван Розум, Владимир Поткин, международные мастера Александр Тряпишко и Кирилл Козионов, мастер ФИДЕ Дмитрий Ростовцев, женский гроссмейстер Мария Фоминых и Владислав Мандрыка.

Иван Розум и Дмитрий Ростовцев заняли первые места на своих досках, Кирилл Козионов — второе, Мария Фоминых и Владислав Мандрыка — третье.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
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