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Сегодня, 12:00

Команда Башкортостана выиграла Спартакиаду учащихся в Барнауле

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Во второй половине августа столица Алтайского края примет крупнейший турнир — Суперфиналы чемпионатов России. В преддверии этого события в Барнауле прошел финал XII летней Спартакиады учащихся России.

В турнире приняли участие 16 коллективов. В составе команды — два юноши и две девушки до 17 лет. Шахматисты сыграли 7 туров по швейцарской системе.

Первое место заняли представители Республики Башкортостан, имевшие восьмой стартовый номер. Алексей Игнатьев, Роман Лубянов, Лейла Табермакова и Адель Юсупова набрали 12 матчевых очков, выиграв пять поединков и сыграв вничью с командами Республики Татарстан и Новосибирской области.

Спортсмены из Республики Татарстан — Леонид Ефимов, Муса Закиров, Азалия Мифтахова и Зулейха Хузина — отстали от победителей на 1 матчевое очко.

Команда Новосибирской области выиграла бронзу: Леонид Левченко, Ярослав Тупицын, Анастасия Косинова и Анна Брагина набрали 10 матчевых очков.

Шахматы
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