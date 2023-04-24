Дин Лижэнь о ничьей в 11-й партии: «Впереди еще три партии — случиться может все, что угодно»

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал ничью россиянином Яном Непомнящим в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Думаю еще рано играть в Сицилианскую защиту. Впереди еще три партии. На турнире претендентов я выиграл в последней партии. Поэтому случиться может все, что угодно», — цитирует Дина пресс-служба ФИДЕ.

После 11 партий Непомнящий лидирует со счетом 6-5. Победу гарантируют 7,5 очка.

Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.