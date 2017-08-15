Каспаров сыграл вничью с Ароняном, Карякин проиграл Наваре на турнире в Сент-Луисе

Россиянин Гарри Каспаров сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном в партии по быстрым шахматам в четвертом туре турнира в Сент-Луисе.

Россиянин Сергей Карякин проиграл чеху Давиду Наваре, а Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.

В других партиях четвертого тура кубинец Леньер Домингес Перес победил вьетнамца Ле Куанга Лема, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана сыграли вничью.

Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Аронян, Домингес – по 5 очков; Каспаров, Накамура, Ле Куанг Лем – по 4; Карякин, Навара – по 3; Ананд – 2.