Карякин заявил, что в России необходимо создать свой сайт для онлайн-шахмат

Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что России необходима платформа, аналогичная шахматному сайту chess.com.

«У нас была идея создать сайт-альтернативу chess.com. Был спонсор, были программисты, но, к сожалению, между ними произошел конфликт. Я эту историю максимально поддерживал, старался, чтобы это заработало. Но на данный момент это не получилось. Даст бог, эта платформа будет создана. России она нужна обязательно», — приводит ТАСС слова Карякина.

В 2022 году Роскомнадзор ограничил доступ к сайту chess.com по решению Генпрокуратуры. Это было сделано в соответствии с регламентом блокировки сайтов и страниц сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.