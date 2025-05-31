Статьи Карякин бросает вызов
Шахматы

31 мая 2025, 15:25

Карякин: «Запрет шахмат в Афганистане — плохой звоночек»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на запрет шахмат в Афганистане.

«Запрет шахмат — плохая новость. Будем надеяться, что ограничится Афганистаном. Есть и другие страны, которые могут последовать примеру, но надеюсь, что такого не будет. Плохой звоночек, шахматы не запрещены ни одной религией», — сказал Карякин «СЭ».

11 мая стало известно, что власти Афганистана запретили игру в шахматы на неопределенный срок. Решение было принято из-за религиозных соображений и ограничений, установленных Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока.

Президент ФИДЕ анонсировал встречи с правительством Афганистана после запрета шахмат в стране

Определены все пары плей-офф Западной конференции
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
