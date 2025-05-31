Карякин: «Запрет шахмат в Афганистане — плохой звоночек»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на запрет шахмат в Афганистане.

«Запрет шахмат — плохая новость. Будем надеяться, что ограничится Афганистаном. Есть и другие страны, которые могут последовать примеру, но надеюсь, что такого не будет. Плохой звоночек, шахматы не запрещены ни одной религией», — сказал Карякин «СЭ».

11 мая стало известно, что власти Афганистана запретили игру в шахматы на неопределенный срок. Решение было принято из-за религиозных соображений и ограничений, установленных Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока.

