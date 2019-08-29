Карякин занял 3-е место на супертурнире в Сент-Луисе

Россиянин Сергей Карякин в заключительном туре на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. В итоге он набрал 6 очков, как и индиец Вишванатан Ананд. Они разделили 3-е место и заработали по 25 тысяч долларов.

Другой россиянин Ян Непомнящий в заключительной встрече уступил голландцу Анишу Гири. Они набрали по 5,5 очка, как и Шахрияр Мамедьяров и Каруана. Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Хикара Накамура (США) записали в актив 5 очков, а Уэсли Со (США) и Левон Аронян (Армения) — по 4,5.