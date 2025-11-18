Карякин высоко оценил женскую сборную России по шахматам

Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин считает, что женская сборная России по шахматам собрала сильную команду на чемпионат мира.

«Здорово, что женщинам разрешили играть в команде на чемпионате мира, — цитирует Карякина ТАСС. — Если у мужчин мы пока видим спад, то у женщин есть заметные достижения на высшем уровне. У нас есть две участницы турнира претенденток — это Саша Горякина и Катя Лагно. Думаю, у нас будет сильная команда, но и соперники — сборные Китая и Индии — тоже привезут хороший состав».

Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ за поддержку СВО и пропустил турнир претендентов в 2022 году. С тех пор он не участвует в международных турнирах. Сейчас шахматисты из России играют под флагом ФИДЕ.

Чемпионат мира проходит в Испании и завершится 23 ноября.