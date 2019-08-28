Карякин сыграл вничью с Анадом, Непомнящий проиграл Вашье-Лаграву на супертурнире в Сент-Луисе

Россиянин Ян Непомнящий проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву в 10-м туре Кубка Синкфилда, проходящем в Сент-Луисе. Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с Вишванатаном Анандом из Индии.

Перед заключительным туром в турнирной таблице лидирует китаец Дин Лижэнь, набравший 6 очков. Следом идут Непомнящий, Карякин, Ананд и Магнус Карлсен — 5,5 балла. Вашье-Лаграв, Фабиано Каруана и Шахрияр Мамедьяров набрали по 5 очков, Хикару Накамура и Аниш Гири — по 4,5 балла, Уэсли Со и Левон Аронян — по 4 очка.