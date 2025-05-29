Карякин считает, что Шогджиев может стать самым юным гроссмейстером в истории

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от игры 10-летнего Романа Шогджиева.

«Роман является одним из самых талантливых юниоров России, поэтому его успехи уже никого так сильно не удивляют, но самое главное для него — оставаться в шахматах, не забывать о работе, о прогрессе, о том, что нужно много заниматься. Сейчас он, безусловно, сильнейший, но конкуренция есть однозначно и будет всегда. Чтобы оставаться сильнейшим, нужно много заниматься, хочется именно этого пожелать. Хочется верить, что у него получится стать самым юным гроссмейстером, я ему пожелаю удачи. Если он побьет рекорд, я буду только рад, первым его поздравлю», — приводит слова Карякина ТАСС.

Ранее 10-летний Шогджиев стал самым юным международным мастером в истории. Карякин стал гроссмейстером в 2002 году в возрасте 12 лет и 7 месяцев.