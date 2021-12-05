Карякин считает, что Непомнящий показал не свой уровень игры в восьмой партии матча с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение своего соотечественника Яна Непомнящего в восьмой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Дело здесь не совсем в шахматных причинах, - цитирует Карякина «Чемпионат.com». - Есть психологические вопросы, Ян играл слабее, чем в предыдущих турнирах. Просто совершенно не свой уровень игры показал — далекий от уровня претендента на чемпионское звание.

Яну нужно перезагрузить голову и просто показать свои лучшие шахматы. Бороться нужно до конца, еще шесть партий, Ян способен играть очень сильно. Нужно пробовать, никто не отрицает, что Магнус большой фаворит».

После этой победы Карлсен ведет со счетом 5:3.