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Сегодня, 17:35

Карякин о победе Непомнящего в седьмой партии матча за звание чемпиона мира: «Всю позицию Лижэнь разрушил сам»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Яна Непомнящего над Дин Лижэнем в седьмой партии за мировую шахматную корону в Астане.

Партия завершилась на 37-м ходу. Непомнящий вышел вперед в поединке — 4-3.

«Ян играл более стабильно, расходовал время достаточно практично и быстро принимал решения по ходу партии. И в итоге, когда позиция была критическая и Дину необходимо было задуматься, чтобы найти сильное продолжение, китайцу не хватило времени, потому что он играл до этого достаточно непрактично, хотя и хорошо. Вопрос был в том, насколько лучше позиция у Дина. Но в итоге это не имело никакого значения, потому что всю позицию Дин буквально разрушил сам за пару ходов и потом просто сдался. Там уже было безнадежно. Конечно, оба соперника ошибаются, но это чемпионат мира. Надо понимать, что нервное напряжение очень высокое», — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Восьмая партия состоится в четверг, 20 апреля. Непомнящий будет играть черными.

шахматы
Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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