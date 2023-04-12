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Сегодня, 15:45

Карякин: «Непомнящий — фаворит, но легко не будет. Впереди очень напряженная борьба»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» высказался о шансах россиянина Яна Непомнящего на победу над китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам после ничьей в третьей партии.

В третьей партии Непомнящий и Лижэнь согласились на ничью после 30-го хода.

«После двух партий казалось, что это полнейшая катастрофа для Дина. В первой еле-еле сделал ничью, во второй играл из рук вон плохо. В третьей партии китаец показал, что является сильным гроссмейстером. Черными с позиции силы он сделал ничью, имея даже символическое преимущество. Впереди нас ждет очень напряженная борьба. Понятно, что Ян фаворит, но легко не будет. Тем интереснее для болельщиков. Еще ничего не решено. Преимущество в одну партию — комфортное, но его можно потерять из-за одного ошибочного хода. Важно, как оба соперника будут действовать», — сказал Карякин «СЭ».

После трех партий Непомнящий ведет в матче с Лижэнем со счетом 2-1. Четвертая партия состоится в четверг, 13 апреля.

Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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