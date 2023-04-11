Карякин: «Если так все пойдет дальше, то Непомнящий заслуженно станет новым чемпионом мира»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в колонке для «СЭ» высказался о шансах россиянина Яна Непомнящего на победу над китайцем Дином Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

— Дин — профессионал с большой буквы. И он должен был быть к этому ментально готов. Но чувствуется, что ему некомфортно. Не зря после первой партии он почему-то поменял место жительства, значит, его что-то не устраивает и в бытовом плане. У Дина был шикарный номер в официальной пятизвездочной гостинице. Насколько я знаю, в его распоряжении было 120 квадратных метров со всеми удобствами. Но китаец предпочел отель при своем посольстве, отель три звезды, а комнатка — всего 30 квадратных метров. И странно, что он это сделал не перед выходным. Так вот обновить обстановку, скажу вам, для меня очень странное решение. Время переезда нужно было использовать для подготовки и настроя. Конечно, это тоже сказалось на качестве игры.

Конечно, многие сейчас думают, что все в этом матче решено. Но я далек от такого мнения. Дин не раз доказывал в том же турнире претендентов, что, несмотря на локальнее неудачи, он может собраться, и всем известно, что он очень крутой боец и имеет железный характер.

Болельщикам же хочется увидеть яркую борьбу и хорошие шахматы, а не то, что было в первых двух партиях. Если Дин сможет прийти в себя и акклиматизироваться, то попытается исправить положение. Думаю, что зрители ждут напряженной борьбы, а пока же игра идет в одну калитку. Если так все пойдет дальше, то Ян заслуженно победит в матче и станет новым чемпионом мира. Но сейчас делать выводы очень рано. Третья и четвертая партии могут быть действительно ключевыми в этом поединке. Ждем, — сказал Карякин «СЭ».

10 апреля Непомнящий черными фигурами одержал победу над представителем Китая во второй партии матча за мировую шахматную корону. Счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу россиянина.

Третья партия пройдет 12 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.

Полностью колонку Карякина для «СЭ» можно прочитать здесь.