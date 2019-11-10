Карякин проиграл Ароняну на тай-брейке за победу на турнире в Бухаресте

Россиянин Сергей Карякин проиграл в дополнительном матче за победу в супертурнире Superbet Rapid & Blitz (шестой этап Grand Chess Tour) армянину Левону Ароняну — 0,5:1,5. У обоих гроссмейстеров было по 20 очков в общем зачете рапида и блица.

Еще один россиянин Владислав Артемьев поделил пятое место в блице с Ароняном.

В общем зачете Артемьев поделил пятое место с украинцем Антоном Коробовым и голландцем Анишем Гири.