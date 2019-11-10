Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Шахматы

Карякин проиграл Ароняну на тай-брейке за победу на турнире в Бухаресте

22:00

Россиянин Сергей Карякин проиграл в дополнительном матче за победу в супертурнире Superbet Rapid & Blitz (шестой этап Grand Chess Tour) армянину Левону Ароняну — 0,5:1,5. У обоих гроссмейстеров было по 20 очков в общем зачете рапида и блица.

Еще один россиянин Владислав Артемьев поделил пятое место в блице с Ароняном.

В общем зачете Артемьев поделил пятое место с украинцем Антоном Коробовым и голландцем Анишем Гири.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир