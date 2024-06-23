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Карякин призвал поддерживать российских шахматистов, чтобы их не переманили в другие страны

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Карякин считает, что российских шахматистов необходимо поддерживать, чтобы они не сменили гражданство.

«У нас действительно есть много талантливых шахматистов. Сам это постоянно вижу, когда езжу по стране, играю с детьми во всех регионах. Самое главное — их поддержать, не упустить, чтобы их не переманили и чтобы они сумели показывать все, на что способны», — цитирует Карякина ТАСС.

В 2023 году более 100 российских шахматистов сменили спортивное гражданство, чтобы выступать за другие страны.

Источник: ТАСС
Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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